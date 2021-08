Annega nel Ticino, inutile il disperato aiuto di un amico

Ha deciso di farsi un bagno per rinfrescarsi dalla opprimente calura estiva di questi giorni, ma quello che doveva essere solo un tuffo si è tramutato in tragedia per un 30enne. E inutile è stato il disperato tentativo di un amico di salvarlo

Il bagno letale nel Ticino

Il dramma si è consumato poco prima delle 11.30 a Turbigo, nel tratto del Ticino che corre sotto il ponte di ferro. Qui un uomo di 3o anni di nazionalità indiana ha deciso di farsi un bagno. Ben presto però il tuffo ha assunto i contorni del dramma perché il trentenne è entrato in grosse difficoltà, non riuscendo a tornare a riva. Alla vista della situazione un suo amico, anch'egli indiano, si è tuffato per tentare di aiutare il connazionale, ma ha rischiato di soccombere tanto che è stato costretto a far ritorno a riva, aiutato da alcune persone presenti a riva

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano e ai Vigili del Fuoco di Milano. I sommozzatori sono riusciti a trovare il 30enne e a portarlo a riva. Qui sono iniziati i tentativi del personale sanitario di aiutare il 30enne, ma alla fine ne hanno dovuto constatare il decesso

Sotto shock l'amico che aveva cercato di aiutare il 30enne e che, per precauzione, è stato trasportato all'ospedale di Legnano