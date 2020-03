Angelina e Francesco festeggiano 70 anni di matrimonio

Dalle corti agricole della Menedrago che fu alla Marcallo contemporanea che si affaccia alla seconda decade del nuovo millennio: l’amore tra Angelina e Francesco festeggia 70 anni.

Angelina e Francesco, una lunga storia d’amore

Correva l’anno 1950, 70 anni fa, quando, in un 18 febbraio di sole, Angelina Chiodini, 23 anni, e Francesco Chiodini, 28 anni, partivano in corteo dalle rispettive cascine dell’ormai scomparsa frazione di Menedrago alla volta della chiesa parrocchiale di Marcallo. Angelina, che compirà 93 anni a marzo, e Francesco (98 a ottobre) sono entrambi figli di mezzadri, persone umili che, lavorando la terra con non poca fatica, si guadagnavano il pane che veniva poi spartito in famiglie rispettivamente formate da 4 e 7 fratelli.

Il segreto? Pazienza ed esserci sempre

Qual è il segreto di Angelina e Francesco? «Qualche settimana fa anche il parroco don Riccardo ci ha fatto la stessa domanda, perché ormai sembra difficile credere che ci si possa sopportare così a lungo – scherza Francesco – Sicuramente, una virtù che non può mancare è la pazienza, perché quella ci vuole sempre. Però la certezza di poter contare sempre l’uno sull’altra è il vero segreto. Fintanto che il Signore ci dona la salute e ci sostiene, è sempre bello sapere di potersi svegliare la mattina e di vedere al proprio fianco la stessa persona che si è sempre amata».

Il servizio completo su Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola

TORNA ALLA HOME PAGE