Angela Kilat è diventata cittadina italiana

Per tutti è Angela Kilat, ma il suo nome, in ucraino, si scrive Anzhela. Dal pomeriggio di ieri, giovedì, è cittadina italiana e, a vedere le lacrime di commozione sul suo viso, si tratta di un traguardo agognato per anni e finalmente raggiunto.

Insieme a Angela altre 6 persone hanno giurato

La cerimonia si è svolta nella Sala del Consiglio. Sette i giuramenti di questa giornata festosa: un uomo e una donna di origine ecuadoriana; una peruviana; una russa; un albanese e Angela, di origine ucraina. Due sorelle italiane iure sanguinis, di origine argentina, hanno partecipato molto commosse. Grande il coinvolgimento dei presenti nell’emozione del momento vissuto, insieme a parenti e amici presenti.

Questo è un giorno da non dimenticare

“Sono felice, davvero felice – il commento di Angela Kilat, tra fiori e brindisi – Questo per me è un giorno da non dimenticare!”.