Andrea Rinaldi, lo piange anche il Barcellona

Andrea Rinaldi, il calciatore del Legnano stroncato da un aneurisma a 19 anni, viene pianto anche dal Barcellona.

Andrea Rinaldi, il cordoglio del Barcellona

Un’ondata di cordoglio che ha coinvolto letteralmente tutto il mondo. Nella sede di via Palermo sono arrivate e stanno arrivando attestazioni di vicinanza da grandi club, protagonisti del calcio di tutti i livelli, tifosi, dirigenti politici, cittadini comuni. Oggi, venerdì 15 maggio 2020, il presidente dell’Ac Legnano Giovanni Munafò ha ricevuto anche un messaggio dal Barcellona.

“A nome mio e dei membri del Consiglio di amministrazione del Fc Barcellona, le porgiamo il nostro più sentito cordoglio per l’irreparabile perdita del giovane giocatore Andrea Rinaldi, pregandola di trasmetterlo ai suoi familiari, così come al resto dei membri del Ac Legnano” si legge nella lettera firmata dal presidente del club catalano Josep Maria Bartomeu.

