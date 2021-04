Ancora vandalismi alla piattaforma ecologica: è successo a San Vittore Olona.

Ancora vandalismi alla piattaforma ecologica

Vandali ancora in azione alla piattaforma ecologica di via Battisti a San Vittore Olona. A darne notizie è Roberto Morlacchi, capogruppo della lista di opposizione Centrodestra Morlacchi sindaco: “Pochi giorni fa ci è stato segnalato l’ennesimo atto vandalico presso la piattaforma ecologica di via Battisti – annuncia Morlacchi – Nottetempo ignoti hanno imbrattato i prefabbricati ad uso ufficio con scritte ingiuriose e minacciose. Prontamente le pareti dei prefabbricati sono state ripristinate dagli operatori in loco. Non è la prima volta che ignoti si introducono illecitamente nel sito, prima si erano limitati a svuotare i cassonetti dei rifiuti disperdendo in loco quanto trovavano, poi hanno sversato parte dei liquidi ricoverati presso la piattaforma, ora l’asticella si alza con scritte minacciose”.

La richiesta al Comune

“Il sito è munito di impianto di videosorveglianza che peraltro, a quanto riferitoci, non è funzionante ; occorre quindi ripristinarlo al fine di identificare i vandali – prosegue Morlacchi – Le azioni vandaliche rilevano sia sotto il profilo civile che penale ( violazione di domicilio, sversamento di reflui, minacce) e vanno comunque contrastate per salvaguardare la salubrità del sito e la sicurezza di utenti ed operatori. L’Amministrazione comunale ha le risorse economiche per poterlo fare, cosa aspetta?”.