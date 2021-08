Ancora maltempo: esondato il Lura

Il maltempo nella notte tra ieri, mercoledì 4 e oggi, giovedì 5 agosto ha interessato la Lombardia e le nostre zone, oltre al comasco ed al lecchese.

Questa mattina la Protezione Civile SEO-Odv è stata infatti allertata per l’esondazione del Lura nella zona industriale di Lainate.

Due mezzi sono sul posto da questa notte per deviare parte del corso nelle campagne al fine di ridurre i danni alle abitazioni interessate all’esondazione.

In via Don Sturzo si è rotto l'argine per circa 30 metri.