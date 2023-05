Ancora ladri e vandali al centro sportivo comunale

Due incursioni notturne al centro sportivo Re Cecconi di Nerviano nel giro di pochi giorni.

Ennesima incursione notturna ai danni del Re Cecconi

Dopo il furto messo a segno a inizio mese, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 maggio ignoti hanno fatto irruzione nella struttura provocando diversi danni. A renderlo noto è Massimo Cozzi, ex primo cittadino e attualmente capogruppo della lista di opposizione Con Nerviano-Gin-Lega:

"Questa volta hanno danneggiato le vetrate delle porte finestre esterne del locale ristoro, hanno poi divelto la finestra dei bagni dello stesso locale e fatto danni alla porta di comunicazione tra il locale ristoro e il magazzino. La seconda incursione in poche settimane!".

La razzia nel locale bar e ristoro e i vetri e le porte spaccati

Il Re Cecconi, simbolo dello sport in paese, era già stato visitato qualche giorno prima. In quel caso i malviventi avevano puntato al locale bar e ristoro: da lì avevano asportato bevande e cibo. Ma nel loro passaggio avevano lasciato anche segni di danneggiamento in varie parti delle struttura: il mattino seguente erano stati infatti trovati vetri e porte spaccati.

Massimo Cozzi: "Si ripropone con forza la questione sicurezza"

Cozzi aveva denunciato la cosa dichiarando: "Si ripropone con forza, ancora una volta, la questione sicurezza del centro sportivo già vittima di diversi altri furti negli ultimi". Dopo la nuova incursione, per il leader dell'opposizione il tema si rivela ancora più pressante.