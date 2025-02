Ancora in giro per il paese con un coltello: altra denuncia

Gira per il paese con un coltello, altra denuncia: è successo a Nerviano.

Col coltello in giro per il paese

E’ stato notato, per l’ennesima volta, in giro per le vie di Nerviano sempre con un coltello tenuto nella cintura. L’uomo, 67 anni e residente in paese, questa volta è stato visto da alcuni passanti e automobilisti mentre si trovava davanti al supermercato di via Canova. Tutti avevano visto subito quella lama che teneva infilata vicino ai pantaloni.

La denuncia

Così è subito partita la chiamata al 112. Sul posto è arrivata in pochi istanti la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Nerviano che ha bloccato e identificato l’uomo. Nei suoi confronti è stata emessa ancora una volta la denuncia per possesso di arma da taglio e il coltello è stato nuovamente messo sotto sequestro da parte dei militari. L’uomo, come detto, era già stato bloccato più volte, dopo essere stato visto anche in bici con sempre il coltello nella cintura.