Ancora fiamme a bordo strada, arrivano i pompieri

Fiamme tra la vegetazione lungo la via Montalcini a Legnano.

Vegetazione ancora in fiamme

Ancora parte della vegetazione ridotta in cenere dalle fiamme. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 luglio 2022, a Legnano. L'allarme è scoppiato in via Levi Montalcini, nella zona del nuovo ospedale, intorno alle 18. E' qui che molti automobilisti di passaggio hanno notato fuoco e fumo provenire da alcune sterpaglie che si trovavano a lato della carreggiata. Si trattava di sterpaglie che si erano salvate dall'incendio avvenuto qualche giorno prima.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, presente anche il fuoristrada con modulo Antincendio boschivo e la Polizia locale. Così l'incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza.