Ancora due aggressioni in centro città, ragazzo colpito agli occhi da uno spray al peperoncino

Ancora due aggressioni in centro a Legnano: è successo questa notte. Sul posto ambulanze e Carabinieri.

Una lite tra ragazzi che ha provocato due aggressioni. E’ quanto successo nel centro di Legnano questa notte, tra l’altro un’altra notte all’insegna di schiamazzi che hanno creato molti disagi tra i residenti. Alcuni ragazzi hanno iniziato a discutere, poi sono passati alle mani: intorno alla 1.20, in via Verdi, l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e i militari sono intervenuti per una 18enne aggredita. Dopo le prime cure sul posto, per la giovane non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ma la lite è proseguita poco dopo in piazza don Sturzo dove a essere aggredito è stato un 19enne, soccorso dalla Sos Lomazzo e dai Carabinieri per poi essere trasportato in codice verde al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza. Il giovane è stato colpito agli occhi da uno spray al peperoncino.

