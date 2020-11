Ancora 8mila positivi: i dati di domenica 15 novembre. I tamponi effettuati nella giornata di domenica sono 38.702, i nuovi positivi 8.060. Il rapporto è pari al 20,8%. I guariti/dimessi sono 1.617.

Riguarda i dati di ieri

Occhio al rapporto positivi-tamponi

Sono i dati diffusi da regione Lombardia, che ricorda come “l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Ancora 8mila positivi

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia, è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati. Il numero totale di tamponi si assesta, con i 38.702 di domenica 15 a 3.550.494. I nuovi casi positivi sono 8.060 (di cui 479 debolmente positivi e 83 riscontrati a seguito di test sierologico). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 138.872 (+1.617), di cui 7.972 dimessi e 130.900 guariti. Aumenta ancora di 20 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 837, mentre tra le persone seguite nei reparti Covid dei nostri nosocomi ci sono 7.781 (+160) pazienti. Sono 181 in più i decessi registrati, per un totale di 19.367.

I numeri per provincia

I nuovi casi per provincia: svetta ancora il Milanese con 3.302, di cui 1.266 a Milano città; segue Monza e Brianza con 1.140 e Varese con 684 contagi. In provincia di Bergamo si tocca quota 354; nel Bresciano 644; nel Comasco 425; in provincia di Cremona sono 82; nel Lecchese 329;, nel Lodigiano 149. In provincia di Mantova registrati 214 positivi, in quella di Pavia 465, in quella di Sondrio 92.

