Pompiere di Rho positivo al tampone per Coronavirus.

Pompiere di Rho positivo al tampone

Nei giorni scorsi un pompieri di Rho è stato sottoposto a tampone per Coronavirus ed è risultato positivo. L’uomo si trova ora a casa in quarantena. Proprio nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco avevano evidenziato che i pompieri stanno lavorando spesso in condizioni precarie.

TORNA ALLA HOME