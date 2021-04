Con un laconico comunicato agli ambulanti che avevano fatto richiesta di un posto alla fiera di San Majolo del 1° maggio, il Comune di Robecco ha comunicato che la fiera è stata annullata per le perduranti condizioni di emergenza sanitaria causate dell’epidemia Covid 19.

Anche quest’anno niente San Majolo

«E’ già il secondo anno che la storica manifestazione non può svolgersi, causa la pandemia, ma speravamo quest’anno di poterla organizzare almeno in forma ridotta, magari in modo diverso», commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Enzo Barenghi.

L’onorificenza si dovrebbe assegnare

Circa due mesi fa si erano aperte le nuove iscrizioni per i commercianti e Barenghi aveva iniziato a lavorare per un’edizione ridotta della fiera, pensando anche a come sostituire gli eventi in presenza, a tema culturale e agricolo, che richiamano sempre un pubblico numeroso. «In un primo tempo avevamo pensato di sostituire le serate dal vivo con delle conferenze e un evento musicale online, ma ci siamo resi conto che ormai la gente è satura di proposte online e non le segue più – afferma Barenghi – Non volendo eliminare anche l’assegnazione del San Majolo d’oro alla persona che si è distinta quest’anno per il bene della comunità, stiamo pensando di fare almeno questo evento, probabilmente in diretta web».