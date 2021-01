Anche Maria e Giuseppe indossano la mascherina: ecco il nuovo presepe realizzato dall’associazione culturale “La Zuppiera” di San Vittore Olona.

“Un presepe che riporta alla semplicità e richiama l’importanza di proteggersi dal Coronavirus”. Così il presidente dell’associazione culturale “La Zuppiera” (referente locale di Emergency) Giancarlo Lucchini ha presentato il presepe 2020 dell’associazione.

Realizzato dall’associazione nel cortile Dell’Acqua, è stato inaugurato e benedetto in queste settimane.

“Stiamo attraversando un periodo della nostra vita che mai avremmo immaginato così difficile – spiega Lucchini – Il nostro nemico è invisibile e ha causato molte vittime, molti si sono ammalati, molti hanno perso il lavoro, molte famiglie sono sempre più in difficoltà. Tutto questo ci porta a fare una riflessione sul vero significato del Natale che è quello di farci contagiare dai valori quali la solidarietà, che non è altro che cercare di sostenere con gesti concreti chi ha bisogno. Il nostro presepe è sobrio, questo tempo lo richiede. Prosegue la nostra consegna dei pacchi per i bisognosi.. E Maria e Giuseppe indossano la mascherina: perchè da questo virus dobbiamo proteggerci”.

