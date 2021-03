Anche Canegrate ricorda le vittime del Covid: cerimonia fuori dal municipio alla presenza delle autorità.

Il 18 marzo è ufficialmente la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. E anche il Comune di Canegrate ha voluto ricordare i concittadini che non ce l’hanno fatta e quanti stanno ancora lottando contro questo terribile virus. Per questo ieri mattina, all’esterno del palazzo comunale, si è svolta una breve cerimonia alla presenza del sindaco Roberto Colombo.

Le parole del primo cittadino

“A nome di tutta la comunità, vogliamo mandare il nostro pensiero a chi ci ha lasciato, siam vicini alle famiglie – ha affermato Colombo – Un grande ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali che in questo anno terribile non si sono mai risparmiati”.

LE FOTO: