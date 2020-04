Amore d’oro per Domenico e Regina

Amore d’oro per i castanesi Domenico Fusetti e Regina Ruggeri: quale il loro segreto per arrivare ai 50 anni di matrimonio?

Il racconto di Domenico e Regina

“Ci vuole tanta pazienza da parte di entrambi, perché i difetti li abbiamo tutti, ma bisogna imparare a valorizzare i pregi. Contribuisce poi godere di buona salute e avere sempre tanta complicità”. Domenico Fusetti, classe 1942, e Regina Ruggeri, classe 1946, non hanno dubbi: questo il segreto per riuscire a passare una vita matrimoniale insieme in piena armonia. E chi potrebbe saperlo meglio di loro che hanno raggiunto le nozze d’oro proprio il 15 aprile? Cinquant’anni di matrimonio caduti in un periodo non facile, di isolamento, ma che – promettono – festeggeranno insieme ai loro due figli – tra cui l’attuale assessore alla Cultura e al Commercio Luca Fusetti -, alle loro famiglie e ai quattro nipoti non appena questo terribile virus potrà farci nuovamente uscire.

