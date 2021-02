La denuncia dei No Tang e la mozione di Cambiamo Abbiategrasso.

Amianto in tre discariche abusive ad Abbiategrasso

Abbandono abusivo di sacchi pieni di, presumibilmente, amianto e altro materiale edile, in tre punti differenti, lungo la strada che congiunge Castelletto a Caselle, nel tratto compreso tra il Primo Mulino e Cascina Cittadina di Abbiategrasso. Lo ha denunciato il Comitato No Tangenziale di Abbiategrasso. Che, documentando il tutto con materiale fotografico, commenta: “Un atto gravissimo che pregiudica la salute delle persone e dell’ambiente e lascia sbigottiti. Le strade lungo quel percorso sono piene di sacchetti abbandonati pieni di rifiuti misti ma mai avevamo visto una cosa di questa gravità”

I No Tang: “Il punto è quello del progetto circonvallazione sud”

“Il punto dell’abbandono è proprio dove il progetto Anas vorrebbe far passare la circonvallazione a sud di Abbiategrasso. Le due cose non sono ovviamente legate, ma l’insensatezza del gesto, l’irrispettosa arroganza, lo scempio ambientale e il pericolo per la salute di tutte e di tutti, a noi appaiono in un’avvilente analogia”, conclude il Comitato.

La mozione di Cambiamo Abbiategrasso

Il gruppo consigliare di opposizione Cambiamo Abbiategrasso ha già approntato una mozione in cui interpella l’Amministrazione per chiedere come e con quale regolarità avvengono i controlli sul territorio comunale. Questi alcuni degli interrogativi posti dal gruppo guidato da Domenico Finiguerra: “L’amministrazione comunale ha pianificato azioni concrete per contrastare il fenomeno costituente reato dell’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e se si quali? Non si ritiene opportuno considerare e valutare una diversa organizzazione dei servizi e relativi orari erogati presso l’Ecocentro e del servizio di ritiro degli ingombranti?”