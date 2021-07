Ambulanza speronata da un Suv durante i soccorsi per un malore

Ambulanza della Croce Rossa speronata da un Suv a Legnano: sul posto soccorritori e Vigili del Fuoco.

Ambulanza speronata da un Suv in centro

Il Suv che arriva dietro al mezzo di soccorso. Si ferma e poi lo sperona. E' quanto successo questa sera a due passi dal centro di Legnano. Erano da poco passate le 23 quando un'ambulanza della Croce Rossa era appena arrivata in via Diaz, nel parcheggio davanti all'istituto Bernocchi. I soccorritori stavano prestando le prime cure a una persona colpita da malore. A un certo punto, da dietro, è arrivato un Suv che prima si è fermato a qualche metro dall'ambulanza per poi ripartire a tutta velocità speronando il mezzo di soccorso e colpendo anche altre vetture parcheggiate.

L'intervento

In pochi istanti sono arrivati sul posto altri soccorritori con altre due ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'autista della Croce Rossa ha riportato il classico colpo di frusta. L'autista del Suv, che ne è uscito illeso, ha raccontato che la sua vettura ha accelerato da sola. I Carabinieri stanno comunque raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con esattezza i movimenti del Suv.