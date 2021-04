Ambulanza per un 46enne in un impianto lavorativo di Cassinetta

Intervento dei soccorritori in un impianto lavorativo di via per Robecco a Cassinetta: ambulanza per un uomo di 46 anni

Soccorritori in un impianto lavorativo di via per Robecco a Cassinetta: l’allarme è scattato poco dopo le 12.30 per un uomo di 46 anni. Sul posto sono state inviate una automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano. Areu non ha ancora reso noto se si tratta di un infortunio o di un malore, all’intervento è stato assegnato un codice giallo e l’uomo è stato portato all’ospedale di Magenta.