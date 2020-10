Ambulanza e automedica per un grave incidente

Automedica e ambulanza sono a Bareggio dove si è verificato un grave incidente che ha interessato un solo veicolo

Aggiornamento delle 12.55

L’incidente ha causato il ferimento di una persona, un uomo di 63 anni. Le sue condizioni sono gravi, tanto che l’intervento resta in codice rosso. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul luogo del sinistro, l’uomo sta per essere caricato in ambulanza per il trasporto in ospedale

L’incidente e i mezzi di soccorso

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 12 in via Monte Santo, in prossimità della Bareggetta. Qui, secondo quanto appurato dall’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, un veicolo è finito fuori strada, impattando contro un ostacolo. Uno scontro violento tanto che l’allarme è scattato subito in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica per soccorrere il ferito. Sul posto anche la Polizia Locale di Bareggio e i Vigili del Fuoco

Seguono aggiornamenti

