Caduta al suolo

Ambulanza alla scuola primaria di via Matteotti a Gaggiano per l’infortunio occorso ad un alunno di nove anni

Ambulanza alla scuola primaria di via Matteotti a Gaggiano per l’infortunio occorso ad un alunno di nove anni

Ambulanza alla primaria di Gaggiano per soccorrere un alunno

Ambulanza alla scuola primaria di via Matteotti a Gaggiano per l’infortunio occorso ad un alunno di nove anni, che è caduto violentemente a terra poco dopo le 11.15 di oggi, martedì 26 ottobre. L’equipaggio dell’InterSos è stato chiamato e fatto giungere nell’edificio in via precauzionale per prestare le prime cure al bambino, le cui condizioni fortunatamente non sembrano destare particolari preoccupazioni.