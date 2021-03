Malore per un uomo di 48 anni nella mattinata di giovedì: portato in ambulanza all’Humanitas di Rozzano

Ambulanza agli stabilimenti Bcs di Abbiategrasso

Ambulanza agli stabilimenti Bcs di viale Mazzini ad Abbiategrasso nella mattinata di giovedì. Erano da poco passate le 9.30: a necessitare dei soccorsi del personale sanitario un uomo di 48 anni. Non un incidente sul lavoro bensì un malore. L’uomo è stato portato dall’equipaggio della Croce Bianca di Magenta in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, come riporta il sito di Areu.

Ventiquattro ore prima un altro malore in un impianto lavorativo abbiatense

Il giorno prima, un altro intervento dei soccorritori all’interno di un impianto lavorativo abbiatense: al civico 45 di via Cagnola è giunta poco prima delle 11 di mercoledì una ambulanza chiamata per soccorrere una 55enne. Anche in questo caso, un malore e non un infortunio sul lavoro. La donna è stata condotta all’Humanitas di Rozzano.