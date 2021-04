Customer satisfaction: i cittadini di Abbiategrasso e quelli di Motta Visconti promuovono la multiservizi Amaga. Ecco tutti i voti

Amaga promossa: i risultati dell’indagine tra 813 cittadini

Customer satisfaction: i cittadini di Abbiategrasso e quelli di Motta Visconti promuovono Amaga. Questo il risultato della indagine condotta dalla stessa azienda multiservizi attraverso 813 interviste telefoniche.

Bonasegale: “Bene soprattutto ‘Ambiente’ e ‘Verde’

Introduce i risultati il presidente della public utility Piero Bonasegale: “I risultati della “Customer satisfaction 2020” svolta lo scorso mese dalla società “Strategica” per conto di Amaga SpA rispetto ai servizi erogati ai cittadini di Abbiategrasso e di Motta Visconti con particolare riferimento all’ambito ‘Ambiente’ e ‘Verde’, ci restituiscono un’immagine senz’altro positiva rispetto all’operato della nostra public utility. Benché il risultato inorgoglisca tutte le persone che ogni giorno lavorano con e per Amaga, penso debba soprattutto essere uno stimolo a fare sempre meglio, correggendo dove possibile le cose che ancora non vanno, grazie ad alcune preziose indicazioni che ci arrivano dai nostri principali azionisti, ovvero i nostri cittadini”.

Otto telefonate su dieci hanno interessato Abbiategrasso. La reputazione di Amaga appare positiva: il 97,2% degli intervistati ha espresso un grado di soddisfazione che va da 6 a 10 su un massimo di 10. Più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge una soddisfazione medio-alta per i servizi resi dall’Ecocentro (8,9/10) e presso lo sportello Utenti (8,7/10), nonché per il servizio di ritiro ingombranti (8,9/10). Meno apprezzati, ma comunque sopra la sufficienza, appaiono i servizi di manutenzione e cura del verde (6,8/10) e di spazzamento strade ed aree mercatali (7/10). Da quanto emerso, il servizio di Amaga SpA viene percepito come particolarmente positivo rispetto alle modalità di erogazione (99,5%) il che supporta una soddisfazione mediamente intensa anche nel rapporto qualità/prezzo (7,5/10).

Tre cittadini su quattro non frequentano le Farmacie comunali

Fronte Farmacie comunali: il grado di soddisfazione è pari all’82,1% (e la soddisfazione generale del 99,4%). Contestualmente, però, emerge come ben il 77,4% degli intervistati della città di Abbiategrasso non sfrutti il servizio delle Farmacie comunali. “E’ un elemento sul quale occorre senz’altro riflettere senza indugio in quanto, specie in prospettiva strategica, abbiamo delle potenzialità di crescita rilevanti”, commenta Bonasegale.

Spazzamento neve “Cenerentola” nei punteggi

Promossi, infine, i servizi cimiteriali e il servizio neve. Qui “l’alta soddisfazione” (dall’8 in su) si ferma al 49%. La nota di Amaga spiega così il dato: “Trattasi, però, di un servizio del tutto eccezionale e che presenta di per sé delle criticità intrinseche non semplici da risolvere”

Il presidente: “Al lavoro per migliorare ancora di più”

Conclude il presidente: “Sono tutti input che raccogliamo positivamente, con umiltà ma con altrettanta determinazione per colmare i gap, nella consapevolezza che corrisponde ad una grande responsabilità quella di avere un’ottima base di partenza, che rappresenta un indubbio motivo di soddisfazione per tutta la struttura di Amaga SpA, tanto più alla luce del contesto di assoluta emergenza causato dalla pandemia, tutt’ora in corso, dentro il quale ci stiamo muovendo da oltre un anno a questa parte. Ciò detto, ribadisco che da domani- anzi, da oggi- lavoreremo perché tutti i voti, la prossima volta, siano ancora migliori e associati al segno più”.