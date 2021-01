Alzheimer Cafè a Pregnana, Pogliano e Vanzago

L’Alzheimer Cafè, progetto di supporto e informativo dedicato alle famiglie dei malati, a disposizione dei cittadini di Pregnana, Vanzago e Pogliano.

Alzheimer Cafè

E’ una bella novità quella che le tre amministrazioni comunali, in collaborazione con Auser Lombardia e con gli Alzheimer Cafè del Rhodense, annunciano in questo inizio 2021. L’Alzheimer Cafè è un progetto che permette a famiglie e malati di ritrovarsi insieme e confrontarsi, attraverso incontri con professionisti specializzati, per parlare della la malattia e come si manifesta, capire come comunicare con i propri cari, contrastare l’isolamento e lo stress, ed aiutare i propri cari a vivere pienamente anche gli anni della malattia.

Insieme per affrontare il morbo

Il progetto, già attivo nel territorio rhodense e ora in procinto di iniziare anche a Pregnana, Vanzago e Pogliano, si basa sull’idea di individuare un luogo dove trascorrere del tempo in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto, che risponde ai bisogni di socializzazione sia del malato che della sua famiglia. All’interno degli Alzheimer Cafè, infatti, sono coinvolte tutte le persone che ruotano attorno alla persona affetta dal morbo, ovvero la sua famiglia, i medici di base e i medici specialisti, insieme ai volontari che desiderano partecipare all’esperienza e alle associazioni che possono offrire un contributo specifico per il benessere dei malati e dei familiari. L’Alzheimer Cafè è un progetto che porta i malati fuori dalle proprie case e predispone la Comunità ad accoglierli, riconoscerli a diventare sempre più consapevole della malattia e delle sue implicazioni, a costruire una rete territoriale che aiuti le famiglie a superare la solitudine, rafforzando e consolidando i legami di solidarietà e diffondendo informazioni utili.

Primo incontro il 16

La pandemia ha purtroppo reso impossibili questi momenti di vicinanza fisica, dunque in questa fase l’Alzheimer Cafè potrà realizzarsi solo a distanza, attraverso l’organizzazione di incontri online dedicati, che permettano di avviare il progetto pur nel rispetto delle limitazioni imposte dalla situazione epidemiologica. Per i cittadini di Vanzago, Pregnana e Pogliano sono dunque stati organizzati 4 incontri online il sabato pomeriggio, dalle 16 e 30 alle 18 e 30. Si inizia il 16 gennaio, con gli interventi della dottoressa Carla Pettenati (Neurologa), la dr.ssa Chiara Tenconi (Psicoterapeuta) e Angela Fioroni (coordinatrice Alzheimer Cafè del Rhodense). Per iscriversi ci si può rivolgere ai Servizi alla Persona del proprio comune, oppure inviare direttamente la propria adesione all’indirizzo mail info@adcafe.it, indicando le proprie generalità.