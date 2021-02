Alzaia del Naviglio Grande chiusa ancora per un po’ per i lavori di taglio del verde.

Non sono ancora terminati i lavori di taglio del verde, avviati ormai da alcune settimane sull’alzaia del Naviglio Grande tra Boffalora Sopra Ticino e Magenta, in frazione Pontenuovo. La vegetazione presente, particolarmente infestante, richiede infatti un ulteriore sforzo manutentivo tanto che con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 8 del 26 febbraio 2021 è stata disposta una nuova proroga del divieto di transito (ad eccezione di quello dei mezzi consortili) sul tratto di alzaia corrispondente, dal 1 al 5 marzo, in modo da consentire in sicurezza il completamento di tutte le attività.