Ultimo saluto all’ex vigile Cagnola. Corbetta piange l’ex agente della Polizia Locale, Carlo Cagnola, classe ’51. E’ mancato venerdì 23 aprile, a seguito di complicazioni legate al Coronavirus.

Ultimo saluto all’ex vigile Cagnola

Lascia l’amata compagna Antonella, le figlie Deborah, Simona, Tatiana, Vanessa, Fabiola e Miriana. Le esequie si terranno giovedì 29 aprile alle 15 nella chiesa di San Vittore, quindi sarà cremato.

Il cordoglio

La notizia ha generato grande dispiacere e cordoglio in città, dato che Cagnola era molto conosciuto soprattutto per la sua lunga carriera nel corpo municipale, da cui era andato in pensione nel 2013. Grande l’abbraccio virtuale riservato ai familiari.