Intervento dei carabinieri ad Abbiategrasso nel pomeriggio di ieri: deferito in stato di libertà un 52enne

Ubriaco lancia oggetti dal balcone contro le auto, poi aggredisce i carabinieri

In stato di ubriachezza lanciava oggetti dal proprio balcone andando a colpire le automobili sottostanti: i carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì ad Abbiategrasso in via Montegrappa per fermare un 52enne già noto alle forze dell’ordine che, in stato di alterazione psicofisica, stava danneggiando le vetture parcheggiate in strada. Sul posto i militari della stazione di Abbiategrasso assieme ai colleghi del Radiomobile e della Compagnia di intervento operativo, oltre ai vigili del fuoco di Abbiategrasso, presenti per l’accesso forzato all’abitazione.

L’aggressione ai militari e l’uso dello spray al peperoncino

Le forze dell’ordine intervenute sono state aggredite dall’uomo, che brandiva un coltello. E’ stato dunque necessario fare uso di spray al peperoncino per fermarlo. Bloccato, è stato quindi trasferito all’ospedale di Magenta in codice giallo dove è stato trattenuto in osservazione fino a questa mattina. E’ stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura Repubblica di Pavia per i reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. E’ stato anche segnalato alla Prefettura di Milano in quanto trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina.