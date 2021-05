Tragedia nella serata di ieri all’altezza dello svincolo Gaggiano-Corsico: un 60enne in corsia d’emergenza per un guasto travolto da un autoarticolato. E’ morto sul colpo.

Travolto da un camion sulla tangenziale ovest: muore sul colpo

Tragedia sulla tangenziale ovest nella serata di ieri, giovedì 6 maggio: un uomo di 60 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un autoarticolato nel tratto vicino allo svincolo di Corsico-Gaggiano.

I fatti si sono svolti attorno alle 21.

La ricostruzione della vicenda

l’automobilista ha fermato la propria vettura sulla corsia di emergenza, verosimilmente per un guasto. Ma è stato travolto dal camion, il cui autotrasportatore a quanto pare non sarebbe riuscito a evitare l’impatto.

E’ stato proprio l’uomo alla guida del camion ad allertare i soccorsi.

Sul posto una automedica e una ambulanza della Misericordia di Milano, con le pattuglie della Polizia stradale.

Ma per il 60enne, di cui la Polizia stradale non ha reso nota l’identità, non c’era più nulla da fare.

Il conducente del camion, sotto shock per quanto avvenuto, ha necessitato di assistenza medica.

Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni.