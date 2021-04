Tommy The Flag, da Legnano un libro per aiutare i bimbi nelle zone di guerra

Tommy The Flag è il titolo di un libro per bambini “made in Legnano” che si propone di aiutare i piccoli che soffrono la fame nelle zone del mondo colpite da guerra e povertà.

Tommy The Flag, un libro per sostenere ShareTheMeal

A scriverlo e a illustrarlo sono stati Andrea Bassani e Moira Bevilacqua: area manager lui e designer lei, nella vita sono papà e mamma di Tommaso, 8 mesi. «Fare i genitori è una vera sfida: fin da subito, ogni volta che Tommaso faceva il bravo abbiamo deciso di trasformare questo piccolo traguardo in una donazione tramite l’app ShareTheMeal (iniziativa del World Food Programme delle Nazioni Unite che offre sostegno alimentare nelle zone del mondo colpite da guerra e povertà) che usavamo già da qualche tempo per sostenere, come possiamo, situazioni difficili nel mondo. I valori della gentilezza, l’aiuto verso il prossimo e il rispetto verso il mondo in cui viviamo sono quelli che vorremmo trasmettere a Tommaso e così è arrivata l’idea del libro, che abbiamo scritto e disegnato per lui». Il ricavato sarà interamente donato all’iniziativa del Programma alimentare mondiale dell’Onu.

Dall’Italia fino all’altro capo del mondo: 10 storie in altrettanti Paesi

«I contenuti sono nati in primis dalla nostra passione in comune, viaggiare – raccontano – Il titolo del libro è uno dei tanti soprannomi che abbiamo dato a Tommaso nel suo primo mese di vita e anche uno dei nostri preferiti, perché collegato al tema viaggi. I racconti che compongono il libro sono 10 Paesi del mondo che abbiamo avuto la fortuna di visitare e ognuno tratta un tema legato all’ambiente e non solo, a misura di bambino. Dall’Italia fino all’altro capo del mondo: uno al quale siamo particolarmente legati è proprio quello in Patagonia, il nostro viaggio di nozze».

Andrea e Moira hanno già raccolto oltre mille euro (sul totale di 2.800)

Andrea e Moira hanno lanciato una raccolta fondi su Kickstarter.com (sito creato per fornire finanziamento collettivo per progetti creativi) con l’obiettivo di pubblicare almeno cento copie del loro libro. A oggi, lunedì 26 aprile 2021, il loro progetto ha raccolto 1.061 euro su un obiettivo finale di 2.800. «Speriamo di completare la campagna di raccolta fondi per donare a ShareTheMeal più di mille pasti e poter inserire il libro all’interno di un circuito virtuoso fatto di librerie, biblioteche, progetti scolastici. Nasce da un’idea privata, diventando un progetto di beneficenza e immaginiamo possa avere tante altre vite». Chiunque può sostenere il progetto fino al 24 maggio visitando la pagina web Kickstarter.com e cercando «Tommy The Flag».