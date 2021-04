Ticino, divieto di balneazione. Ats: “Acque a rischio contaminazione da Sars-Cov-2”

Divieto di balneazione alla Gabana di Abbiategrasso. L’ordinanza del sindaco sulla scia delle analisi di Ats sulle acque del Ticino: possibile presenza di tracce di Sars-Cov-2

Divieto di balneazione alla Gabana. Non una novità, ma il verdetto dell’azienda territoriale sanitaria della Città metropolitana contiene un elemento inedito: nelle acque del fiume Ticino potrebbero esserci scarichi contaminati da Sars-Cov-2, ovvero Covid. Come riporta una nota del Comune di Abbiategrasso, Ats ha prelevato e classificato come ogni anno alcuni campioni delle acque del Ticino, comprese quelle alla Gabana. Le acque analizzate sono risultate complessivamente di qualità scarsa. Inoltre, l’attuale situazione correlata alla pandemia porta a considerare che nel fiume recapitano scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali. Che, per la loro tipologia, potrebbero risultare dunque contaminate. Valutazioni che si sono andate ad aggiungere a quelle che abitualmente portano a vietare la balneazione nell’area. Da qui l’ordinanza siglata dal sindaco Cesare Nai per il tratto del Ticino noto come «centro balneare Gabana», con divieto di balneazione permanente.

In caso di controlli, multe per i trasgressori

Spiega il Comune: «Le zone interdette alla balneazione sono delimitate e indicate dall’apposita segnaletica, collocata in prossimità di ciascun accesso verso le acque. In caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, coloro che infrangeranno le disposizioni previste dall’ordinanza saranno sanzionati a norma di legge». Per informazioni, è possibile contattare il servizio Ecologia e Ambiente del Comune ai numeri 02-94692.328/319, oppure via email all’indirizzo servizio.ambiente@comune.abbategrasso.mi.it.