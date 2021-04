Scontro auto moto, grave centauro in ospedale. Un brutto incidente, le cui cause sono in fase di accertamento dalla Polizia Locale, si è verificato giovedì 22 aprile poco dopo le 14 in via Picasso, quasi al confine con Corbetta.

Un duro scontro tra un’automobile e una motocicletta, il cui guidatore, un un uomo di 57 anni, ha avuto la peggio ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Magenta. Le sue condizioni sono risultate più gravi del previsto: inizialmente, infatti, l’Agenzia di emergenza urgenza aveva inviato i soccorsi in giallo. L’uomo era comunque cosciente.

I rilievi

Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale di Magenta, che si stanno occupando dei rilievi e di stabilire la dinamica del sinistro.