Si getta dal cavalcavia, investito da un camion sulla 336 dell’Aeroporto di Malpensa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Riaperta la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” dopo l’incidente mortale

La strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” ,provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Vergiate, a causa di un incidente avvenuto al km 2,700, è stata riaperta.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due mezzi e una persona è deceduta.