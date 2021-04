Rho capitale regionale del pattinaggio

La manifestazione è stata organizzata dalla società rhodense Inline 360

In palio oltre al titolo Regionale anche la qualificazione agli italiani di Riccione

Rampe, sottopassaggi e gimkane. La città diventa per un giorno la capitale regionale del pattinaggio. Si svolgerà domani, sabato al pattinodromo di via Pirandello il Campionato regionale di Roller Cross. Per la prima volta oltre 200 atleti si sfideranno in gare a cronometro e duelli nella specialità Cross che prevede una corsa in velocità tra salti, rampe, sottopassaggi e gimkane, sul percorso allestito dall’associazione Asd Inline 360. In palio, oltre al titolo regionale, anche la qualificazione alla prima edizione degli Italian Roller Games di Riccione.

Al via della manifestazione più di 200 atleti

«La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid previste dai protocolli federali, ponendosi come faro per la ripresa delle manifestazioni sportive sul territorio Rhodense e collocando la città di Rho al centro dell’attenzione, con un evento di rilevante importanza – affermano gli organizzatori della manifestazione – L’evento sarà integralmente trasmesso in diretta streaming sul sito www.inline360.it, un’occasione per atleti, tecnici e genitori di seguire le gesta dei partecipanti alla gara e un’opportunità per tutti gli appassionati di sport o semplici curiosi, per scoprire uno sport emozionate, adrenalinico e spettacolare».