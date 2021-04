Prestiti a sorpresa nel weekend ed eventi online a maggio. Il Comune di Magenta aderisce alla campagna nazionale di promozione alla lettura ‘Il Maggio dei Libri’, organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepel) e che inizierà oggi, venerdì, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore promossa dall’Unesco, per concludersi il 31 maggio.

Eventi online a maggio

Per l’occasione la biblioteca comunale ‘Oriana Fallaci’ organizza un ciclo di cinque incontri online con l’autore che prenderanno il via venerdì 7 maggio alle 21 ( Cinzia Tani, quindi Tim Parks, 14 maggio; Sara Segantin, 21 maggio; Claudio Piersanti, 28 maggio; Stefano Liberti, 4 giugno). La campagna nazionale di quest’anno, in cui ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, è incentrata sul tema ” Amor…” declinato in tre filoni di approfondimento “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che ne la mente mi ragiona”, “Amor… che move il sole e l’altre stelle”, con le quali è possibile riflettere su temi come l’empatia e la solidarietà, il desiderio di conoscenza, la natura e la scienza, la salvaguardia ambientale e, naturalmente, l’amore nella sua accezione più ampia.

Il commento del sindaco

“L’emergenza non ferma la cultura e anche quest’anno Magenta e la sua biblioteca partecipano a questa iniziativa di grande valore – spiega il sindaco di Magenta Chiara Calati – Quest’anno si celebra il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, un’occasione unica per ricordare il Sommo Poeta, per riscoprire le sue opere e quanto la nostra cultura gli debba; per questo abbiamo inserito le celebrazioni di questa importante ricorrenza tra gli obiettivi culturali 2021 promuovendo iniziative coinvolgenti, pur a distanza e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid. Il tema scelto per la campagna nazionale consente di sottolineare la potenza e la centralità del sentimento e richiama anche il profondo legame che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e la possibilità di far provare, leggendo, l’esperienza di entrare in dimensioni e mondi nuovi, inediti”.

Prestiti a sorpresa nel weekend

Come anteprima, venerdì e sabato verrà organizzato il prestito ‘a sorpresa’ di una serie di novità letterarie, anche di case editrici indipendenti, e di libri poco noti ma degni di essere conosciuti, scelti dai bibliotecari che predisporranno degli shopper con il logo di Magenta, dentro le quali saranno inseriti 3 libri tra romanzi e saggi a sorpresa attinenti alle tre declinazioni dell’amore e un segnalibro.