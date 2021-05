La ragazza di 19 anni ha avuto una crisi epilettica nell’istituto abbiatense ed è stata portata all’ospedale di Magenta

Malore per una studentessa: ambulanza al Bachelet

Immediati i soccorsi all’istituto Bachelet di via Stignani ad Abbiategrasso per la crisi epilettica accusata da una studentessa di 19 anni. La giovane è già in cura per tale disturbo, il personale docente ha quindi tempestivamente avviato le procedure contattando per tempo il 118. Sul posto una automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Contattati anche i genitori della ragazza, che è stata quindi portata all’ospedale di Magenta in condizioni giudicate fortunatamente non preoccupanti.