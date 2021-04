Malore per un anziano in centro: è finito in codice rosso all’ospedale

Malore per un anziano nel cuore di Robecco su Naviglio. Intorno alle 10, un uomo di 86 anni, che si trovava nella centralissima piazza 21 luglio, ha accusato un problema cardiaco.

Malore per un anziano in centro

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo era seduto in auto e si è accasciato sul volante. Alcuni passanti si sono accorti del fatto che l’uomo non stesse bene e hanno chiamato la centrale di Emergenza e Urgenza Areu, al 112. Data la situazione, è scattato in codice rosso e la corsa sul posto dell’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso.

I soccorsi

Non solo, qualcuno ha anche preso il defibrillatore presente in oratorio e alcune forze dell’ordine presenti sul posto hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’ambulanza. L’uomo, poi stabilizzato sul posto dal personale dell’ambulanza, e portato urgentemente in codice rosso all’ospedale di Magenta. Inizialmente allertatata, non si è più resa necessaria l’automedica. Tanti i curiosi che si sono avvicinati per capire l’accaduto: Robecco, infatti, nel fine settimana è piuttosto gettonata per le camminate lungo il Naviglio grande.