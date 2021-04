Malore fatale mentre lavora al bar

Un malore fatale si è portato via Raffaele Quaranta.

Questa mattina, giovedì 22 aprile, intorno a mezzogiorno, un malore fatale si è portato via Raffaele Quaranta, conosciuto da tutti come «Lelè».

L’uomo, di 67 anni, è stato trovato esanime nel dehor de Il Circolino di via Roma, dal figlio Emilio.

«Mio padre stava pulendo le sedie de Il Circolino per far in modo che fosse tutto pronto per poter allestire la parte esterna – racconta il figlio – Io ero andato a donare il sangue a Limbiate e a mezzogiorno, quando sono tornato, ho chiesto alle ragazze” mio padre dove è?” E loro mi hanno detto che non era entrato per niente. Quando sono uscito l’ho trovato riverso a terra».

Vana la corsa contro il tempo del personale sanitario: Lelè era già morto.