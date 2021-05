E’ deceduto in ospedale l’operaio di 49 anni vittima di un incidente sul lavoro nella ditta Bandera di Busto Arsizio questa mattina, mercoledì 5 maggio.

Incidente sul lavoro fatale per un operaio

Intervento immediato delle ambulanze, di un elisoccorso e trasporto con la massima urgenza in ospedale a Legnano. Non c’è stato nulla da fare per un operaio di 49anni della Bandera di Busto Arsizio, in via del Roccolo. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo intorno alle 8.30 sarebbe rimasto travolto da un’enorme fresa industriale, riportando dei gravissimi traumi da schiacciamento. Portato in ospedale a Legnano in arresto cardiaco, l’uomo è spirato.

Sul posto oltre ai sanitari i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la Polizia locale e il personale dell’Ats Insubria, che ora dovranno vagliare e ricostruire la dinamica dei fatti e determinare eventuali responsabilità nell’incidente.