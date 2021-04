Incidente notturno in bici per un 55enne

Incidente in via Magenta a Rho poco dopo le 22 di ieri, sabato 24 aprile 2021: arrivano i soccorsi per aiutare un 55enne.

Incidente in bici: arrivano i soccorsi

Erano passate da poco le 22 di ieri, sabato 24 aprile, quando i soccorritori sono stati chiamati per aiutare un ciclista, un uomo di 55 anni, che era rimasto coinvolto in un incidente con la sua bici. In via Magenta, in codice giallo, è giunta a sirene spiegate un’ambulanza del Rho Soccorso, che ha prestato i primi aiuti all’uomo. Il 55enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, sempre in codice giallo.