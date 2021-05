Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco domenica 3 maggio in via Manzoni a Magenta per una grondaia pericolante.

Grondaia pericolante, arriva l’autoscala dei pompieri

Per fortuna nulla di grave, ma dal tetto del palazzo del numero civico 15, sicuramente per le intemperie e violenti scrosci di pioggia del giorno precedente, una parte di grondaia si era ammalorata.

Traffico bloccato

Bloccato il traffico della centrale via all’altezza di piazza Parmigiani, l’intervento di circa mezz’ora dei Vigili del Fuoco volontari magentini con l’autoscala ha evitato la caduta e messo in sicurezza la parte deteriorata.