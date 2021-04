Giuliano Sarro ha chiesto il rito abbreviato

Ha chiesto di essere processato con rito abbreviato Giuliano Sarro, ex primario di Chirurgia Generale dell’ospedale Fornaroli di Magenta, finito agli arresti domiciliari a inizio marzo per corruzione, turbativa d’asta e abuso d’ufficio in un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal pm milanese Giovanni Polizzi.

La richiesta del rito alternativo, che prevede uno sconto automatico di un terzo della pena in caso di condanna e un processo «allo stato degli atti», è stata avanzata dal suo legale, l’avvocato Angela Maria Odescalchi, lunedì mattina allo scadere dei termini dopo che il gip di Milano Livio Cristofano aveva già accolto l’istanza di giudizio immediato proposta dalla Procura.

Nei giorni scorsi Sarro, sospeso dall’Asst Ovest Milanese dopo l’arresto, si era dimesso dai suoi incarichi per concentrarsi sull’organizzazione della sua difesa in vista del processo. Che ora verrà celebrato davanti a un gup.