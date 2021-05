Da Rho a Dubai per realizzare il sogno lavorativo: la storia di Marco Iacoviello e Matteo Talarico

Abbiamo deciso di spostarci a Dubai in quanto eravamo alla ricerca di nuovi stimoli

Una storia lavorativa iniziata sui banchi dell’Università

Dall’Università al mondo della finanza, da Rho a Dubai per portare a termine quel sogno lavorativo che non è rimasto chiuso nel cassetto. E’ questa la storia di Marco Iacoviello e Matteo Talarico, il primo rhodense, il secondo milanese di Cascina Merlata al confine con Pero. «La nostra storia nasce a Milano quando io e Matteo ci siamo conosciuti in università – racconta Marco Iacoviello – Eravamo appassionati di trading e di investimenti e fin da subito ci siamo messi a studiare la materia insieme. Nel 2020 abbiamo deciso di aiutare le persone a fare quello che facevamo noi, ovvero cercare di trarre profitto dai mercati finanziari».

Nel 2020 il trasferimento a Dubai dove è nata la Og Group Lle

I due giovani, entrambi 25enni, iniziano a lavorare con partita Iva, con clienti italiani. «Sempre nel 2020 abbiamo deciso di spostarci a Dubai in quanto eravamo alla ricerca di nuovi stimoli – raccontano Marco e Matteo – Abbiamo scelto Dubai perché è un hub internazionale in cui crescere, eravamo alla ricerca di un posto dove la mentalità imprenditoriale fosse ai massimi e Dubai è il luogo in cui il Network di persone che puoi conoscere può aiutarti nel tuo business».

Aiutiamo le persone a operare nel campo finanziario

Nel 2020 i due giovani hanno creato quindi Og Group Lle, una società che si occupa principalmente di educazione finanziaria e analisi di mercato. «Aiutiamo le persone a capire come, operando nei mercati finanziari, si può costruire un lavoro o anche semplicemente una seconda entrata economica», hanno rimarcato.

Un sogno diventato realtà grazie alla volontà dei due ragazzi

Un sogno diventato realtà grazie all’impegno e alla volontà dei due ragazzi. «Questa attività è sempre stata il mio obbiettivo, dalle scuole superiori mi sono appassionato del mondo della finanza e non ho più smesso di seguirla – racconta il rhodense Iacoviello – Nel 2014 ho iniziato a partecipare agli eventi cardine di questo settore a Piazza Affari e all’IT forum di Rimini. Questi convegni sono stati fondamentali per vedere e conoscere sul campo altri professionisti e per formarmi nel miglior e minor tempo possibile. Negli anni la determinazione e la voglia di raggiungere l’obbiettivo sono stati cruciali per costruire il nostro successo».