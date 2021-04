Il paese piange Ruggero Tamborini, 82 anni: fatale malore mentre si trovava alle 4 di mattina nel panificio del “Vecchio Forno”

Lo storico panettiere muore nel suo panificio

Alle 4 di mattina si trovava, come aveva fatto ogni giorno da decenni, nel laboratorio del panificio: è morto così oggi Ruggero Tamborini, fondatore dell’ormai storica panetteria “Al vecchio forno” di piazza Garibaldi, oggi gestita dai suoi due figli. Nonostante avesse ormai 82 anni, l’uomo dava ancora una mano nel panificio di famiglia. Poco dopo le 4 il fatale malore. Sul posto una automedica ed una ambulanza dell’Inter Sos di Marcallo, ma per Tamborini non c’era ormai più nulla da fare.