Addio a Greta Portaluppi, cantante e insegnante di musica

Si è tenuto ieri, mercoledì 5 maggio, alla Casa Funerari di Robecco un momento commemorativo e di saluto in forma civile per la 47enne abbiatense Greta Portaluppi, prima che la sua salma fosse portata per la sepoltura al cimitero di Abbiategrasso. Ha suscitato grande commozione nell’Abbiatense e nel sud Milano la scomparsa della stimata cantante lirica e insegnante di musica. Vinta da una brutta malattia manifestatasi pochi mesi fa, ha lasciato il marito Kiril ed i loro due figli ancora in giovane età.

Il preside della scuola di Trezzano: “Il suo entusiasmo e la sua professionalità facevano la differenza”

Vivido il ricordo che ha lasciato all’istituto Franceschi di Trezzano sul Naviglio, dove è intenzione di organizzare qualcosa per onorare la sua memoria. Così il dirigente Vittorio Ciocca: “ La professoressa resterà nei nostri cuori per sempre. Il suo entusiasmo e la sua professionalità facevano la differenza. Abbiamo collaborato per tre anni fantastici”.