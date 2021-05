Per evitare una seconda vettura all’incrocio dell’ospedale di Abbiategrasso, un giovane finisce con la sua auto contro il marciapiede e si ribalta

Abbiategrasso, giovane si ribalta con la 500 davanti all’ospedale

Violento sinistro con coinvolte due automobili ad Abbiategrasso, proprio di fronte all’ospedale Cantù. L’incidente tra una Panda ed una 500 Abarth poco dopo le 19.30 di oggi all’incrocio tra le due strade, con la 500 guidata da un giovane che si è ribaltata sulla carreggiata. Secondo le primissime ricostruzioni, la vettura procedeva a velocità piuttosto sostenuta, quando la 35enne alla guida della Panda ha impegnato l’incrocio superando la linea continua dello stop di via Serafino Dell’Uomo. Il 20enne alla guida della 500, per evitare lo scontro, si è quindi allargato andando a colpire il cordolo del marciapiede e ribaltandosi. Sul posto una ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, con i carabinieri impegnati nei rilievi per stabilire le precise responsabilità di quanto avvenuto. La strada è rimasta chiusa al traffico. Il 20enne è per fortuna in buone condizioni di salute ed è uscito con le sue gambe dall’auto.