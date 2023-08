Un altro furgone incastrato nel sottopasso

Altro furgone incastrato nel sottopasso di Canegrate.

Furgone incastrato nel sottopasso

E' successo ancora. Per l'ennesima volta. Un altro furgone rimasto incastrato nel sottopasso di Canegrate. E' quanto accaduto la sera di ieri, mercoledì 30 agosto 2023, in via Marconi. Il conducente del mezzo ha molto probabilmente calcolato male l'altezza del ponte e con il suo mezzo ci è andato a impattare violentemente.

L'intervento

Il conducente ne è uscito illeso, il mezzo invece ne è uscito danneggiato. Sul posto sono arrivati la Polizia locale e i Vigili del fuoco.