Altro albero rimosso: operai al lavoro a Legnano

Altro albero rimosso: operai al lavoro in via Candiani a Legnano. La strada resta ancora chiusa al traffico.

L'intervento di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 28 luglio, è stata completata la rimozione dell'albero caduto lunedì 24 luglio in via Candiani a Legnano. Al momento la strada resta chiusa in attesa della pulizia dei residui.

Il grazie del sindaco Radice agli addetti ai lavori

In merito al lavoro svolto è intervenuto il sindaco Lorenzo Radice: