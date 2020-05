Altri due nuovi contagi ad Abbiategrasso, ma scendono gli attualmente positivi

Due nuovi contagi di Covid 19 ad Abbiategrasso, ma anche sei altre persone guarite

Abbiategrasso: due nuovi contagi

Due nuovi casi di positività al Coronavirus ad Abbiategrasso segnalati ieri da Ats. Sono in tutto 305 i contagiati in città dall’inizio dell’emergenza. Scendono però a 129 (da 133 del 18/5) i casi attualmente positivi, grazie a sei nuove guarigioni. Nessun altro deceduto negli ultimi giorni, fermo a 38 quindi il numero dei morti per Coronavirus in città

