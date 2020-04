Altri due decessi in casa di riposo

Altri due decessi alla casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese tra le persone risultate positive al Covid 19. “A nome della città esprimo il nostro cordoglio e la vicinanza a queste famiglie così provate dal dolore”, ha rimarcato il sindaco Michela Palestra.

Quella di venerdì è stata una giornata a due facce per Arese. Perché se sono avvenuti i due decessi alla casa di riposo è anche vero che sono state registrate due guarigioni. Il bilancio per la città dall’inizio dell’emergenza è di 133 persone positive al Covid 19 (tra cui 19 decessi e 23 guarigioni).

“Gli esperti di tutto il mondo concordano che a oggi l’isolamento e il distanziamento sociale siano le migliori forme di prevenzione e contenimento del virus – ha proseguito il sindaco – Ringrazio i cittadini che stanno rispettando rigorosamente le prescrizioni, uscendo solo per reali necessità e con tutti i dispositivi richiesti (mascherine, guanti ecc.). È importante agire con prudenza e cautela anche nei prossimi mesi, anche quando i provvedimenti del Governo consentiranno la riapertura graduale di molte attività. Continuiamo a rispettare con grande senso civico le misure previste per non alzare la curva dei contagi e non avere effetti deleteri sulla salute di tutti i cittadini. Per dare supporto in questa situazione difficile, ricordiamo che da settimane sono attivi diversi servizi: per le persone con più di 65 anni, sole senza rete di parenti, con patologie, in quarantena o in isolamento o in grave difficoltà per le necessità primarie, è possibile chiamare il numero 379 1909759, tutti i giorni h24. Poi per chi si sente disorientato e non sa come affrontare questi giorni di isolamento o semplicemente ha bisogno di chiacchierare con qualcuno, perché si sente solo, è possibile chiamare il numero 344 0488729, da lunedì a sabato dalle 10 alle 13″.