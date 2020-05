Altri due decessi alla Rsa Gallazzi Vismara

Si aggrava il bilancio dei decessi alla Rsa Gallazzi Vismara di Arese: nella giornata di giovedì ne sono registrati altri due

Con le ultime informazioni fornite da Ats ad Arese, dall’inizio dell’emergenza, il bilancio è di 139 persone positive al Covid 19 (tra cui 25 decessi e 38 guarigioni), ma è un dato parziale dal momento che Ats non ha ancora formalizzato gli ultimi casi positivi nella Rsa.

Alle famiglie che hanno perso i loro cari vanno le nostre più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore – ha sottolineato il sindaco Michela Palestra – In questa emergenza sanitaria senza precedenti è opportuno usare la massima cautela e grande prudenza. Per questo motivo, per limitare gli spostamenti e gli assembramenti, abbiamo deciso di prorogare la chiusura della casa dell’acqua fino al 31 maggio e di definire nuove modalità di accesso al Centro di raccolta rifiuti. Si tratta di provvedimenti doverosi per tutelare la salute di tutti i cittadini. Dobbiamo avere fiducia e rispettare le raccomandazioni provenienti dal mondo scientifico. Non possiamo permetterci comportamenti superficiali, ma dobbiamo continuare a rispettare le regole in questo momento delicato per non vanificare gli sforzi compiuti. Ringrazio fin d’ora tutti i cittadini che stanno seguendo scrupolosamente le prescrizioni. Oggi più che mai dobbiamo dimostrare una profonda coscienza civica”.